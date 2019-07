為她的朋友加油!在小威廉絲與羅馬尼亞選手西蒙娜·哈勒普的賽事緊張之際, 梅根不自覺的握住雙手緊貼臉頰。 | Cheering for her friend! Meghan was seen holding her clasped hands to her face during Serena Williams’ tense battle against Simona Halep of Romania.

短而甜! 在女子單打決賽結束後,梅根離開了溫布頓球場,留下凱特和琵琶(凱 特的妹妹)觀看男子雙打決賽。 | Short but sweet! Meghan left Wimbledon after the Ladies Singles Final, leaving Kate and Pippa to watch the Men’s Doubles Final.