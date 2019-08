柯文哲組黨　蔡英文：我的責任是團結大家　守護台灣 | Tsai Ing-wen says her responsibility is to unify people and protect Taiwan

【看英文中國郵報學英文】台北市長柯文今(1)日對外說明自己組黨的理念及組黨後的未來方針,對於柯文哲組黨一事,總統蔡英文今天在迴廊談話中表示,台灣的民主是台灣最大的資產,「我的責任就是要集結最大的力量,不論是台灣派還是中華民國派,大家都應該要團結起來,共同來守護台灣民主自由,守護台灣的主權」。

In response to Taipei Mayor Ko Wen-je’s plan to establish a new political party – Taiwanese People’s Party, President Tsai Ing-wen (蔡英文) said democracy is the most valuable assets of Taiwan. “People shall unite and together to defend Taiwan’s democracy, freedom and sovereignty,” Tsai said today.

蔡英文指出,今年1月2日中國大陸提出的一國兩制台灣方案之後,她一再強調,台灣的民主是不能交換的,中華民國的主權是不能讓渡的,這下我們大家一貫的堅持,呼籲所有的政黨跟政治人物,我們內部是競爭,但是對外是要團結一致來保護台灣的主權與民主。

Tsai said, after Cina proposing the Taiwan version of “one country, two systems” on January 2 this year, she has repeatedly emphasized that democracy and sovereignty can not be exchanged and transferred. Thus, she asked all political parties and politicians to unify to protect Taiwan.

蔡英文強調,「我的責任就是要集結最大的力量,不論是台灣派還是中華民國派,只要是支持台灣、支持中華民國,支持民主自由的,大家都應該要團結起來,共同來守護台灣民主自由,守護台灣的主權」。

Tsai said that her responsibility (as a president) is to connect different factions regardless of their political stance. She called for solidarity from whoever supporting democracy and freedom.