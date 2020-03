國際疫情擴大　日本、泰國等20國升級第三級警告 | Taiwan raises travel alert for 20 countries and 3 US states

【看英文中國郵報學英文】武漢肺炎疫情升溫,中央流行疫情指揮中心今( 17 )日表示,除中國大陸(含港澳)、韓國及中亞國家,自 3 月 19 日零時起將亞洲 19 國、東歐 1 國及美國 3 州的旅遊疫情建議提升至第三級警告 。

The Central Epidemic Command Center (CECC, 中央流行疫情中心) raised its travel advisory for 19 Asian countries, one Eastern Europe country and three U.S. states to a Level 3 alert on Tuesday as the number of imported COVID-19 cases has surged rapidly.

最新旅遊警示將於3月19日零時實行。

The new travel advisory will go into effect on March 19 at 12 a.m.

3 月19 日零時新增第三級警告(Warning) 國家、地區:|Additional countries under Level 3 alert travel:

亞洲:日本、新加坡、北韓、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、東帝汶、孟加拉、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、印度及馬爾地夫。(共19國)

Level-3 countries and regions in Asia now include Japan, Singapore, North Korea, Thailand, Malaysia, Philippines, Indonesia, Brunei, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Timor-Leste, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, India and Maldives.

東歐:摩爾多瓦。

In eastern Europe, Moldova is now added to the list.

美國:華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州。

The U.S. states of Washington, New York and California are now included in the travel advisory too.

