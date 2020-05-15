台灣人的必達目標篇　挑戰第一高峰 — 玉山

The China Post報導，海拔高達3,952公尺的玉山是台灣山岳第一高峰，也是「東北亞第一高峰」，更是代表台灣的精神堡壘指標。登上玉山主峰因此成為台灣人宣示挑戰人生的必達目標，也吸引許多國外登山愛好者前來台灣最主要目的之一。

玉山國家公園高達3600公尺的海拔落差高度，造就了生態多樣性的景致與特色，從生態景致從亞熱帶、暖溫帶、冷溫帶一直到高山寒原等氣候與生態，登山者可明顯感受到四季更迭，變化萬千的美麗景致。

攀登玉山一個月前必須上「台灣登山申請一站式服務網」登記抽山屋，並且填妥詳細行程安排以及人員資料，要注意的是排雲山莊只有116個床位，因此要爬玉山還必須看運氣。

通常攀登玉山的團隊前一天會夜宿南投縣信義鄉的東埔山莊，隔天一早六點出發走到排雲管理站搭接駁車，通往玉山登山口。下了接駁車，入口處豎立大石牌上面寫著「玉山登山口」，標高2,610公尺，約45分鐘一路呈之字型緩坡向上爬，右側視野十分開闊，群巒疊嶂，直到抵達1.7公里的「孟祿亭」，此為紀念美籍孟祿博士西元1952年在玉山墜崖身亡。

過了孟祿亭後緩坡攀行，海拔高度約莫3,000公尺，此區域的林相很明顯地轉換為冷溫帶針葉林，主要以鐵杉為主，混雜著紅檜木，參天巨木圍繞四周。隨後兩旁樹蔭漸少，視野逐漸開闊，幸運的話可以遠眺玉山南峰和前鋒。

休息過後，繼續沿著緩坡向上爬，約40分鐘會看到玉山知名地標「大峭壁」。陡峭岩坡是由歐亞板塊與菲律賓板塊擠壓而成的天然景觀，登山小徑自岩坡下穿過，走在大峭壁下更顯人類的渺小。

距離排雲山莊僅剩一小時路程，接下來路線越區陡峭崎嶇，而最後一段被稱為「好漢坡」的陡峭階梯，更讓人走到幾乎快崩潰。

位於8.5公里處的排雲山莊海拔標高3,402公尺，提供水源、廁所、廚房等設施。

山莊供餐以及睡袋租賃委外經營，如果不想自己煮飯，可以事先訂購排雲山莊伙食，也可以租賃睡袋，減少背包重量，如此的服務與設備，簡直是登山界的五星級住宿。

排雲山莊緊鄰玉山主峰、西峰登山口，受玉山群峰圍繞，朝向南方視野遼闊的溪谷，成為觀賞雲海絕佳之地。秋冬下午五點左右，正是觀賞雲海的最佳時機。

隔天清晨三點，是攻頂玉山的團隊準備整裝出發最佳時間，離開排雲山莊後的路段就是一路之字型的陡坡，加上高山反應讓很多登山者會有缺氧喘不過氣的狀況。

摸黑走碎石坡更增不安感，部分路段有鐵鍊可以扶著，頂著不到5度的低溫，盯著頭燈照亮的路，好像永無止盡。好不容易抵達小風口，強勁的風令人站都站不穩。

距離玉山主峰僅剩200公尺，最後之字坡陡峭山壁有如登天般困難，抓緊旁邊的鐵鍊，小心翼翼地往上攀爬，終於完成2.3公里的最終試煉。若是清晨出發，幸運的話清晨時抵達峰頂欣賞日出雲海，絕對是難以忘懷的感動時刻。

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