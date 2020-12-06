365days台灣美食月曆募資成功

The China Post報導，品嘗美食能療癒身心，當藝術與美食結合更是紓壓。由插畫家柒七與設計師goyen組成的「飛行模式」，近日在募資平台分享「365days台灣美食月曆」，每日一道最道地台式美食，讓美食徹底填滿你的生活。

共365道台灣美食料理，從珍珠奶茶、大腸包小腸、臭豆腐、小籠包、粽子、砂鍋魚頭，各種美食應有盡有，精美圖畫光看就讓人食指大動。

▲共365道台灣美食料理，從珍珠奶茶、大腸包小腸、臭豆腐、小籠包、粽子、砂鍋魚頭，各種美食應有盡有(圖|翻攝自飛行模式臉書)

▲砂鍋魚頭 (圖|翻攝自飛行模式臉書)

除了美食插圖外，每張日曆都有對應中西方年曆月份、生肖年、二十四節氣、十二月星座，及其主要食材或製程，每一天皆展現出台灣人對於節日生活搭配飲食文化的重視，將台人飲食文化推向國際。

▲除了美食插圖外，每張日曆都有對應中西方年曆月份、生肖年、二十四節氣、十二月星座，及其主要食材或製程 (圖|翻攝自飛行模式臉書)

外框設計則是以中式窗花邊緣為基礎，可和日曆內容許多圓形的代表物件，來展現”內圓外方”的生活之道。

在顏色上的選用，則以十二個顏色區分月份，方便識別。更值得一提的是，日曆以手工量身訂做的「便當盒」作為包裝設計，大大提升整體精緻程度。

「365days台灣美食月曆」自今年10月27日上線募資平台「嘖嘖」以來，截自目前已募集新台幣35萬元，遠超過目標募資金額新台幣20萬元。

▲更值得一提的是，日曆以手工量身訂做的「便當盒」作為包裝設計，大大提升整體精緻程度。 (圖|翻攝自飛行模式臉書)

依照不同組合搭配，每組月曆從新台幣819元到39,950元不等。

網友在官方臉書熱烈回應道：「這超可愛」、「買了！！２０２１每天都好餓！」、「有了這個不用再煩惱吃什麼了」。另外，也有老外提出疑慮表示：「變胖誰負責？」