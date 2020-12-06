女友喊吃蝦會過敏！男一看限動傻眼

男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。近日就有網友分享自己的女友「超雙面」的一幕，男方更看了女生的限時動態，這讓他更覺得委屈，而許多過來人網友紛紛感嘆大勸原PO「醒醒吧」，引起熱議。

這位男網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「女友吃別人剝蝦子」的文章表示，「今天女友跟他異性朋友們去吃飯，因為剛好有蝦子料理，她朋友就幫忙剝蝦給我女友吃」，更讓原PO傻眼的是，原PO的女友跟他說對蝦過敏，但她卻把男生剝好的蝦子吃掉後，竟還在IG拍對方單獨照，並發限時表示「男生剝蝦好貼心」，而原PO最不爽的點在於「女友天天說愛我，但其實沒感受過什麼，她常常也沒跟我報備，半夜就讓朋友載她回她家，然後我想到在一起半年多到現在，我沒出現在她限時動態過，頓時覺得莫名委屈」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「可能只對你剝的蝦會過敏」、「愛不愛你不知道，但騎驢找馬的心態一定有，以後一定會因為別的男生甩你，現在沒有只是因為沒比你好的人」、「果斷放生」、「下次不要在當舔狗了」、「綠光，綻放光芒」、「對他來說你就是一個只愛他不會跑走的人，但是他想要備受多人的寵愛吧，這個很難改掉，建議跟他說，沒辦法就分手」、「就是不愛你呀，大部分真的愛另一半的女生，都會急著詔告天下，讓身邊的朋友都知道」、「關於這個建議分手，你就是已經被認為不會跑走的了，狠狠的果斷分手，讓她自己再回來找你」。（編輯：王柏文）