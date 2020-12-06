MAMA完整名單！宋仲基露面頒大獎

南韓一年一度音樂盛會2020《Mnet亞洲音樂大獎》（簡稱MAMA）今（6日）舉行，離婚後許久未露面的宋仲基，除了主持典禮，也擔任壓軸大獎「年度歌曲」頒獎人。BTS包辦今年MAMA 3大獎「年度歌手」、「年度歌曲」與「年度專輯」；更在表演帶來3首歌表演，並利用AR技術讓休養中的成員SUGA現身，7人合體讓粉絲非常驚喜。

▲▼BTS利用AR技術讓SUGA（下圖中）現身。（圖／翻攝Mnet、CJ ENM提供）

BTS今年MAMA一共抱走8座獎杯，其中包含3大獎「年度歌手」、「年度歌曲」與「年度專輯」，成員除了拿獎，也帶來《ON》、《Dynamite》以及新歌《Life Goes On》3曲表演，《ON》是在首爾世界盃競技場預錄，改編並加入儀隊表演與煙火；演唱《Life Goes On》時更利用AR技術讓SUGA現身，為了MAMA砸下重本，敬業態度可見一斑。他們獲頒獎座再度喊話SUGA，表示「舞台有你才更閃耀」，盼他儘早康復早日歸隊。

2020《MAMA亞洲音樂大獎》主要得獎名單：

年度歌手／BTS

年度歌曲／BTS《Dynamite》

年度專輯／BTS《Map of the Soul: 7》

年度全球偶像／BTS

最佳男團／BTS

最佳女團／BLACKPINK

最佳男新人／TREASURE

最佳女新人／Weeekly

最佳舞蹈男團／BTS《Dynamite》

最佳舞蹈女團／BLACKPINK《How You Like That》

最佳男歌手／伯賢

最佳女歌手／IU

最佳舞蹈SOLO／華莎《Maria》

最佳歌唱SOLO／IU《Blueming》

最佳樂團表演／DAY6《Zombie》

最佳團體表演／MAMAMOO《HIP》

最佳合作組合／IU《eight》（Prod.&Feat. SUGA of BTS）

最佳電視原聲帶／Gaho《開始Beginning》（梨泰院Class OST Part.2）

最佳Hip Hop & Urban Music／ZICO《Any song》

最佳MV／BTS《Dynamite》

最受歡迎舞蹈組合／TXT《Can’t You See Me？》

最受歡迎舞蹈男藝人／ 泰民《Criminal》

最受歡迎舞蹈女藝人／Jessi《NUNU NANA》

最受歡迎男子組合／NCT

最受歡迎女子組合／IZ*ONE

最受歡迎亞洲藝人／WayV

全球最受歡迎舞蹈藝人／SEVENTEEN

最受大眾喜愛藝人／TWICE

最佳舞台／MONSTA X

成就獎／寶兒

Worldwide Fans’ Choice Top 10／NCT、TREASURE、TXT、GOT7、ATEEZ、SEVENTEEN、MAMAMOO、TWICE、BTS、BLACKPINK

最佳亞洲新人獎（台灣）：持修